...FLASH FLOODING POSSIBLE ACROSS PORTIONS OF CENTRAL ALABAMA
THROUGH TONIGHT...
.SEVERAL ROUNDS OF SHOWERS AND STORMS WILL SLIDE OVER PORTIONS OF
CENTRAL ALABAMA AHEAD OF A COLD FRONT THAT WILL MOVE THROUGH
TONIGHT. THE SOUTHERN PART OF THE WATCH AREA RECEIVED 1 TO 1.5
INCHES OF RAIN LAST NIGHT. NORTHERN AREAS OF THE WATCH HAVE
RECEIVED 1 TO 3 INCHES OF RAINFALL TODAY. ADDITIONAL RAINFALL OF 1
TO 3 INCHES ARE POSSIBLE OVERNIGHT WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS.
WIDESPREAD RAIN TOTALS OF 1 TO 4 INCHES ARE POSSIBLE THROUGH
WEDNESDAY MORNING.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF CENTRAL ALABAMA, EAST CENTRAL ALABAMA, NORTHEAST
ALABAMA, NORTHWEST ALABAMA, AND WEST CENTRAL ALABAMA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL ALABAMA, AUTAUGA,
BIBB, BLOUNT, CHILTON, COOSA, ELMORE, JEFFERSON, PERRY,
SHELBY, ST. CLAIR, TALLADEGA, AND WALKER. IN EAST CENTRAL
ALABAMA, CALHOUN, CHAMBERS, CLAY, CLEBURNE, LEE, RANDOLPH, AND
TALLAPOOSA. IN NORTHEAST ALABAMA, CHEROKEE AND ETOWAH. IN
NORTHWEST ALABAMA, MARION AND WINSTON. IN WEST CENTRAL
ALABAMA, FAYETTE, GREENE, HALE, LAMAR, PICKENS, SUMTER, AND
TUSCALOOSA.
* THROUGH LATE TONIGHT
* SEVERAL ROUNDS OF SHOWERS AND STORMS MAY PRODUCE RAINFALL TOTALS
OF ONE AND THREE INCHES, WITH LOCALLY HIGHER TOTALS IN A SHORT
PERIOD OF TIME.
* WITH THE SATURATED SOILS ALREADY IN PLACE, EVEN AN INCH OF
RAIN MAY CAUSE LOCALIZED FLASH FLOODING. USE CAUTION WHILE
DRIVING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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