Police lights

A Chambers County man is dead following a domestic altercation.

Chambers County Sheriff’s deputies were called to a home on County Road 266 around 7 p.m. Saturday in response to a domestic violence dispute, authorities stated in a Tuesday afternoon press release.

The deputies encountered a woman with injuries and tried to make contact with the male involved, authorities said.

The Chambers County Multi-Jurisdictional SWAT Team entered the resident to find the man suffering from what authorities described as a self-inflicted injury.

The man was determined to be dead by Chambers County Coroner Jeff Jones and Lanett EMS, the release added.

Tags

Recommended for you

Load comments