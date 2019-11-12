...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM CST THIS
AFTERNOON...
...FREEZE WARNING NOW IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 10 AM
CST WEDNESDAY...
* WHAT...FOR THE FREEZE WARNING, SUB-FREEZING TEMPERATURES BETWEEN
22 AND 25 DEGREES WEDNESDAY MORNING. FOR THE WIND ADVISORY,
WINDS 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, EAST CENTRAL AND WEST CENTRAL
ALABAMA.
* WHEN...FOR THE FREEZE WARNING, FROM 6 PM THIS EVENING TO 10 AM
CST WEDNESDAY. FOR THE WIND ADVISORY, UNTIL 5 PM CST THIS
AFTERNOON.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT. FROST AND FREEZE CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER
SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR
PLUMBING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT
FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD
BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE
IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE-
GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING.
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