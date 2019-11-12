Police lights

Opelika Police Department

>Unlawful breaking and entering a vehicle and theft occurred at The Pediatric Clinic, 2401 Village Professional Parkway.

>Unlawful breaking and entering a vehicle and theft occurred in the 1400 block of Covington Avenue.

>A burglary occurred at Paragon Industrial, 1401 Fitzpatrick Avenue.

Tallapoosa County Sheriff’s Department

>Theft of property was reported on Gold Dust Road in Notasulga.

**Reports will be updated as they become available.**

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