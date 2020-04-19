April 19 weather
National Weather Service

Thousands are without power in Alabama after severe weather moved through parts of central Alabama Sunday morning.

Alabama Power said the storms downed trees and large limbs, which resulted in broken poles and fall wire.

The company is reporting the following power outages:

  • Tallapoosa County – 7,500 customers
  • Chilton County – 2,700 customers
  • Coosa County – 2,500 customers

Power crews are working to restore service. Power has been restored to about 2,500 customers within a few hours, Alabama Power said.

More severe storms are expected to move through Alabama later Sunday, according to the National Weather Service at Birmingham. 

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