...FLASH FLOODING POSSIBLE THROUGH THURSDAY AFTERNOON...
.RAIN WILL OVERSPREAD THE AREA LATER TONIGHT AND LAST THROUGH
THURSDAY AFTERNOON BEFORE TAPERING OFF. WIDESPREAD RAINFALL
AMOUNTS OF 1.5 TO 2 INCHES ARE POSSIBLE THROUGH 6PM THURSDAY.
RAINFALL THE PAST WEEK OR SO RANGED FROM 1 TO 5 INCHES. THEREFORE,
MANY AREA RIVERS, CREEKS AND STREAMS ARE RUNNING WELL ABOVE
NORMAL LEVELS. DUE TO THESE SATURATED GROUND CONDITIONS, SOME
FLASH FLOODING IS POSSIBLE.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM MIDNIGHT CST TONIGHT THROUGH
THURSDAY AFTERNOON...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BIRMINGHAM HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF CENTRAL ALABAMA, EAST
CENTRAL ALABAMA, SOUTHEAST ALABAMA, AND WEST CENTRAL ALABAMA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL ALABAMA, AUTAUGA,
CHILTON, COOSA, DALLAS, ELMORE, LOWNDES, MONTGOMERY, AND
PERRY. IN EAST CENTRAL ALABAMA, CHAMBERS, CLAY, LEE, MACON,
RANDOLPH, RUSSELL, AND TALLAPOOSA. IN SOUTHEAST ALABAMA,
BULLOCK. IN WEST CENTRAL ALABAMA, GREENE, HALE, MARENGO, AND
SUMTER.
* FROM MIDNIGHT CST TONIGHT THROUGH THURSDAY AFTERNOON
* RAINFALL AMOUNTS OF 1.5 TO 2 INCHES WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS
ARE POSSIBLE IN A SHORT AMOUNT OF TIME
* ONGOING RIVER FLOODING MAY BE WORSENED AND THE HIGH CREEKS AND
STREAMS MAY AFFECT THE RUNOFF OF THE NEW RAINFALL AND PRODUCE
FLOODING
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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