1949 - 2020 Jack Brantley, Jr. of Opelika was born to the late Jack and Ellen Belcher Brantley on March 7, 1949 and passed away at his home on Feb. 15, 2020. He was 70 years old. Visitation will be held Saturday, February 22, 2020 in the Parlor at Frederick-Dean Funeral Home from 5:00 until 7:00 p.m. Funeral service will be held in the Chapel at Frederick-Dean Funeral Home Sunday, February 23, 2020 at 2:00 p.m. Interment will follow at Garden Hills Cemetery. A full obituary will run in the paper Friday.

To plant a tree in memory of Brantley Jr. Jack as a living tribute, please visit Tribute Store.

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