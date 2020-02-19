Ms. Willie Ann Elston went home to be with her Lord and Savior on February 13, 2020. She is survived by her six children, including Mrs. Alberta (Rev. John) Pink and Ms. Priscilla Elston, both of Auburn. Celebration of Life Service will be held Saturday, February 22, 2020 at 12:00 pm at Greater Thankful Baptist Church in Anniston, Alabama. The family will receive friends on Friday, February 21, 2020 from 5-7 pm at Ervin Funeral Chapel in Anniston, Alabama.

To send flowers to the family of Willie Elston, please visit Tribute Store.

Service information

Feb 21
Family Hour
Friday, February 21, 2020
5:00PM-7:00PM
Ervin Chapel of the Chimes
1518 Brown Avenue
Anniston, Alabama 36201
Order flowers
Guaranteed delivery before Willie's Family Hour begins.
Feb 22
Funeral Service
Saturday, February 22, 2020
12:00PM
Greater Thankful Baptist Church
3025 West 14th Street
Anniston, AL 36201
Order flowers
Guaranteed delivery before Willie's Funeral Service begins.

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