Funeral services for James Donald Fincher, age 70, of Roanoke, AL, will be held Friday, March 6, 2020, at 2:00 PM at Quattlebaum Funeral Chapel with Denise White and Jacob White officiating. Burial will follow at Randolph Memory Gardens. The family will receive friends at Quattlebaum Funeral Home from 5:00 to 8:00 p.m. on Thursday, March 5, 2020. Mr. Fincher passed away on Monday, March 2, 2020, at his residence.

To send flowers to the family of James Fincher, please visit Tribute Store.

Service information

Mar 6
Funeral Service
Friday, March 6, 2020
2:00PM
Quattlebaum Funeral Chapel
319 College Street
Roanoke, AL 36274
Order flowers
Guaranteed delivery before James's Funeral Service begins.
Mar 5
Visitation
Thursday, March 5, 2020
5:00PM-8:00PM
Quattlebaum Funeral Chapel
319 College Street
Roanoke, AL 36274
Order flowers
Guaranteed delivery before James's Visitation begins.

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