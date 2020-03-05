...FLASH FLOODING POSSIBLE ACROSS PORTIONS OF CENTRAL ALABAMA
THROUGH THURSDAY MORNING...
.MANY AREAS ALONG AND SOUTH OF INTERSTATE 20 HAVE EXPERIENCED
RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 3 INCHES OVER THE PAST SEVERAL DAYS.
THIS HAS CAUSED AREA CREEKS AND WATERWAYS TO BECOME SWOLLEN WITH
SOME NEAR BANKFULL. MORE HEAVY RAIN IS LIKELY TO SPREAD ACROSS
CENTRAL ALABAMA TONIGHT AND TOMORROW. ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS
OF 1 TO 3 INCHES ARE POSSIBLE THROUGH THURSDAY MORNING.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF CENTRAL ALABAMA, EAST CENTRAL ALABAMA, SOUTHEAST
ALABAMA, AND WEST CENTRAL ALABAMA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, IN CENTRAL ALABAMA, AUTAUGA, BIBB, CHILTON, COOSA,
DALLAS, ELMORE, JEFFERSON, LOWNDES, MONTGOMERY, PERRY, SHELBY,
ST. CLAIR, AND TALLADEGA. IN EAST CENTRAL ALABAMA, CALHOUN,
CHAMBERS, CLAY, CLEBURNE, LEE, MACON, RANDOLPH, RUSSELL, AND
TALLAPOOSA. IN SOUTHEAST ALABAMA, BARBOUR, BULLOCK, AND PIKE.
IN WEST CENTRAL ALABAMA, GREENE, HALE, MARENGO, PICKENS,
SUMTER, AND TUSCALOOSA.
* THROUGH THURSDAY MORNING
* WITH THE SATURATED SOILS ALREADY IN PLACE, IT WILL NOT TAKE
MUCH MORE RAINFALL TO PRODUCE LOCALIZED FLASH FLOODING. USE
CAUTION WHILE DRIVING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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