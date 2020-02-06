Wanda Howell went to be with her Lord and Savior on December 23, 2019. She is survived by her sons, Brett and Jordan Howell. Celebration of Life Service will be held Saturday, February 8, 2020 at 2:00 p.m. in the Chapel at First Baptist Church of Opelika. The family will receive friends from 1:00 p.m. until 2:00 p.m. In lieu of flowers, please make any donations to Hashem Ministries: hashemministries.org

To plant a tree in memory of Wanda Howell as a living tribute, please visit Tribute Store.

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