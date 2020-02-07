...THE FLOOD WARNING IS CANCELLED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
GEORGIA...
NANCY CREEK WEST WESLEY RD. NEAR ATLANTA AFFECTING FULTON COUNTY
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN GEORGIA...
BIG CREEK NEAR CUMMING AFFECTING FORSYTH COUNTY
BIG CREEK NEAR ALPHARETTA AFFECTING FORSYTH AND FULTON COUNTIES
CHATTAHOOCHEE RIVER NEAR VININGS PACES FERRY ROAD AFFECTING COBB
AND FULTON COUNTIES
CHATTAHOOCHEE RIVER NEAR ATLANTA SOUTH COBB DRIVE AFFECTING COBB
AND FULTON COUNTIES
CHATTAHOOCHEE RIVER NEAR WHITESBURG AFFECTING CARROLL...COWETA AND
HEARD COUNTIES
CHATTAHOOCHEE RIVER NEAR COLUMBUS AFFECTING LEE...RUSSELL...
CHATTAHOOCHEE AND MUSCOGEE COUNTIES
SUWANEE CREEK NEAR SUWANEE AFFECTING GWINNETT COUNTY
SWEETWATER CREEK NEAR AUSTELL AFFECTING COBB AND DOUGLAS COUNTIES
FLINT RIVER NEAR LOVEJOY AFFECTING CLAYTON...FAYETTE AND SPALDING
COUNTIES
FLINT RIVER NEAR GRIFFIN HWY. 16 AFFECTING FAYETTE AND SPALDING
COUNTIES
FLINT RIVER NEAR CARSONVILLE HWY. 19 AFFECTING CRAWFORD...
TALBOT...TAYLOR AND UPSON COUNTIES
CHATTAHOOCHEE RIVER NEAR VININGS COBB PARKWAY AFFECTING COBB AND
FULTON COUNTIES
NOSES CREEK NEAR POWDER SPRINGS AFFECTING COBB COUNTY
FLINT RIVER NEAR MOLENA AFFECTING MERIWETHER AND PIKE COUNTIES
TURKEY CREEK NEAR BYROMVILLE AFFECTING DOOLY COUNTY
...FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL FRIDAY EVENING...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE CHATTAHOOCHEE RIVER NEAR COLUMBUS.
* FROM AFTER MIDNIGHT FRIDAY MORNING UNTIL FRIDAY EVENING.
* AT 915 PM THURSDAY THE STAGE WAS 26.9 FEET, AND NEARLY STEADY.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 27 FEET.
* THE RIVER IS FORECAST TO RISE ABOVE FLOOD STAGE AFTER MIDNIGHT
EARLY FRIDAY MORNING AND CONTINUE RISING, REACHING TO NEAR 27.1
FEET LATER FRIDAY MORNING. THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD
STAGE FRIDAY AFTERNOON.
* AT 27 FEET, MINOR FLOODING OCCURS ALONG THE RIVER UPSTREAM AND
DOWNSTREAM FROM THE GAGE ON THE 14TH STREET BRIDGE. PORTIONS OF THE
RIVER WALK IN COLUMBUS BEGIN TO FLOOD AND WILL BE CLOSED TO THE
PUBLIC. THE WATER LEVEL CONTINUES TO APPROACH THE FOUNDATION OF THE
PHENIX CITY AMPHITHEATER IN ALABAMA.
&&
Add an entry as
Report
Watch the guestbook.
(0) entries
Sign the guestbook.
Log In
THANK YOU for helping us ensure that all guest book entries are positive and considerate. If you see a negative or inappropriate comment, please click on the link in the comment to report it, and a staff member will follow up immediately.