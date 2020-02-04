...LOCALLY HEAVY RAINFALL POSSIBLE WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH
THURSDAY AFTERNOON...
.MULTIPLE ROUNDS OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE EXPECTED
WEDNESDAY THROUGH THURSDAY AHEAD OF A SLOW-MOVING COLD FRONT.
RAINFALL AMOUNTS OF 2 TO 4 INCHES WILL RESULT IN THE POTENTIAL FOR
FLOODING OF STREAMS AND LOW-LYING AREAS AS WELL AS ISOLATED FLASH
FLOODING.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH
THURSDAY AFTERNOON...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BIRMINGHAM HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF CENTRAL ALABAMA, EAST
CENTRAL ALABAMA, NORTHEAST ALABAMA, AND SOUTHEAST ALABAMA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL ALABAMA, AUTAUGA,
BIBB, BLOUNT, CHILTON, COOSA, DALLAS, ELMORE, JEFFERSON,
LOWNDES, MONTGOMERY, PERRY, SHELBY, ST. CLAIR, AND TALLADEGA.
IN EAST CENTRAL ALABAMA, CALHOUN, CHAMBERS, CLAY, CLEBURNE,
LEE, MACON, RANDOLPH, AND TALLAPOOSA. IN NORTHEAST ALABAMA,
CHEROKEE AND ETOWAH. IN SOUTHEAST ALABAMA, BULLOCK AND PIKE.
* FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY AFTERNOON.
* MULTIPLE ROUNDS OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WITH 2 TO 4 INCHES
OF RAIN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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