March 10, 1926 - November 9, 2019 Grace Yates Ward, 93, a long time resident of Notasulga, died Saturday, November 9, 2019. Graveside services will be Tuesday, November 12, 2019, at Reeltown Cemetery at 1:00 P.M. Visitation will be from 11:00 A.M. to 12:00 P.M. at Corbitt's Funeral Home. Mrs. Ward is survived by her son Ronnie Ward, her daughter-in-law Jeannie Ward, her granddaughter Manda (Burt) Toney, and her great grandchildren Ansley Toney and Samantha Morgan Toney. She was preceded in death by her husband Durward Joiner Ward. In lieu of flowers, memorials may be made to one's favorite charity.

Tags

Load entries